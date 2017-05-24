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12:23 (мск), источник: ТАСС

Омская область в пять раз увеличила господдержку страхования посевов и животных

В 2016 году на эти цели было выделено 14,2 млн рублей.

ОМСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область направила в этом году 72 млн рублей на субсидирование страхования сельскохозяйственных животных и урожая сельхозкультур, сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Это примерно в пять раз больше, чем в прошлом году, когда на эти цели было выделено 14,2 млн рублей.

«На поддержку агрострахования в этом году направлено 72 млн рублей, в том числе 40 млн рублей на страхование урожая сельскохозяйственных культур и 32 млн рублей на страхование животных. Сельхозпроизводители будут оплачивать только половину страховой премии, остальное будет компенсировано государством на основании заявления в министерство», — сообщил Дрофа.

Он отметил, что страхование позволяет уменьшить риски, когда есть опасность засухи, подтопления сельхозугодий, эпидемии для животных. «Сегодня, например, есть угроза птичьего гриппа, и Иртышская птицефабрика (одна из крупнейших в Омской области, производит около 1 млн яиц ежесуточно — прим. ТАСС) застраховала полностью свое поголовье. Люди также страхуют дорогостоящий племенной скот», — сказал замминистра.

По его словам, посевы сельхозпроизводители страхуют меньше. «Мы работаем в этом направлении, объясняем плюсы страхования, как получить субсидию — надеюсь, аграрии прислушаются», — сказал Дрофа.

По данным Минсельхоза региона, в 2016 году в Омской области было застраховано 146,8 тыс. голов сельскохозяйственных животных и более 12 тыс. га посевов. Всего в хозяйствах Омской области насчитывается около 14,5 тыс. голов крупного рогатого скота, более 246 тыс. голов свиней и более 4,7 млн голов птицы. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году превысит 3 млн га.

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