В Калининграде начался масштабный ремонт тротуаров
В областном центре ведется ремонт тротуаров на 13 объектах
В областном центре ведется ремонт тротуаров на 13 объектах
Работы проходят на ул. Ялтинской, ул. Пролетарской (от ул. Шевченко до ул. Черняховского), ул. Шевченко, ул. Багратиона, Тенистой аллее (от ул. Дубовой до д. № 57), ул. Азовской, Гвардейском проспекте, ул. Житомирской, ул. Майской, ул. Черняховского (от ул. Сергеева до д.8), Московском проспекте, 164−170, ул. Пролетарской, 131−133, и в Транспортном тупике, на выезде с улицы Комсомольской.
В первую очередь приводят в порядок подходы к социальным и медицинским учреждениям, туристическим объектам, а также тротуары на улицах с большим пешеходным трафиком.
Всего в соответствии с программой «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» в 2017 году в Калининграде запланирован ремонт 30 тротуаров.