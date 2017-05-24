В Калининграде начался масштабный ремонт тротуаров

Работы проходят на ул. Ялтинской, ул. Пролетарской (от ул. Шевченко до ул. Черняховского), ул. Шевченко, ул. Багратиона, Тенистой аллее (от ул. Дубовой до д. № 57), ул. Азовской, Гвардейском проспекте, ул. Житомирской, ул. Майской, ул. Черняховского (от ул. Сергеева до д.8), Московском проспекте, 164−170, ул. Пролетарской, 131−133, и в Транспортном тупике, на выезде с улицы Комсомольской.

В первую очередь приводят в порядок подходы к социальным и медицинским учреждениям, туристическим объектам, а также тротуары на улицах с большим пешеходным трафиком.

Всего в соответствии с программой «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» в 2017 году в Калининграде запланирован ремонт 30 тротуаров.