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11:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Несмотря на погоду, посевная в Челябинской области идет по плану

Посевная кампания в Челябинской области идет в соответствии с планами, несмотря на плохую погоду, сообщил в среду, 24 мая, министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков на заседании правительства области.

Источник: Uralpress.ru

По данным на сегодняшний день аграрии преодолели миллионную планку: зерновыми и зернобобовыми культурами уже засеяно 1 миллион 3 тысячи гектаров, что составляет более 61% ярового сева. Это на 80 тысячи гектаров превышает прошлогодние темпы сева. Объемы сбора зерна, при этом, увеличиваются уже пятый год. По словам Сушкова, значительный вклад в это вносит закупка минеральных удобрений за счёт региональных субсидий на их приобретение. Сегодня кабинет министров принял порядок предоставления субсидий из областного бюджета на приобретение минеральных удобрения, по которому сельхозпредприятиям будет распределено 30 млн рублей.

«Впервые субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений были выплачены аграриям в 2016 году, — отметил Сушков. — Получателями стали 92 сельхозпредприятия и фермерских хозяйства, которым было в общей сложности распределено 25 миллионов рублей. В результате объём внесения минеральных удобрений в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 1,8 тысяч тонн, или на 35% и составил 6,9 тысяч тонн в действующем веществе».

В этом году минеральные удобрения внесены уже на площади 140 тысяч га, что на 43 тысяч га больше, чем в прошлом. Объём внесения на текущую дату составляет 5 тысяч тонн в действующем веществе, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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