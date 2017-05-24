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11:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В уфимской мэрии объяснили, почему ремонтируют улицу Зорге

УФА, 24 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на улице Р. Зорге начался ремонт дорожного полотна. Он делается в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в числе 29 участков уфимских улиц. Фрезерование — снятие асфальтового слоя, началось в районе остановки «Медколледж».

«На первый взгляд, проезжая часть здесь находится в довольно сносном состоянии. Однако дефектовка показала начало процесса образования колейности на этом участке, кроме того, по ширине проезжей части зафиксированы многочисленные трещины. При этом транспортный поток здесь плотный. Поэтому принято решение предотвратить дальнейшее разрушение проезжей части, сняв лишь верхний слой асфальта. Толщина фрезерования на этом участке составляет в среднем 1,5 см. После фрезерования здесь будет уложен один слой асфальта. Ниже по улице, около здания Сбербанка, где дорога имеет существенные повреждения, толщина фрезерования будет больше и, соответственно, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия», — проинформировали в пресс-службе уфимской мэрии.

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