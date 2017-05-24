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12:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Регоператор освоит 5,4 миллиарда рублей на проведение капремонтов в Челябинской области

В текущем году 5,4 миллиарда рублей выделят на проведение капитальных ремонтов в многоквартирных домах Южного Урала, сообщил в среду, 24 мая, министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин на заседании правительства области.

В рамках краткосрочного плана на 2017 год, утвержденного главой региона Борисом Дубровским, на 5,4 миллиарда рублей запланировано выполнение более 7 тысяч 357 видов работ на 1 тысячу 534 многоквартирных жилых дома. В том числе запланирован ремонт или замена 1 тысячи 377 лифтов. Работы проводятся на взносы собственников жилья. В 2017 году минимальный размер взноса в регионе составляет 7 рублей за «квадрат».

«В Челябинской области полностью сформирована нормативно-правовая база в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом методических рекомендаций Минстроя России, а также обеспечена финансовая устойчивость региональной системы капитального ремонта, — рассказал Виктор Тупикин. — В части обеспечения финансовой устойчивости системы капитального ремонта региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование областной программы не более 90% от объема взносов, поступивших за предшествующий год, с учетом остатка средств, не использованных в предыдущем периоде».

Таким образом, 10% от объема средств — это 321 миллион рублей — остаются в фонде всегда, поскольку эти деньги обеспечивают финансовую стабильность регоператора. «Поручение президента выполнено в полном объёме», — резюмировал министр.

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