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12:06 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области появились почти 6 тысяч мест для ночной парковки автобусов

Требования к стоянкам прописаны в ФЗ № 220 о регулярных пассажирских перевозках.

В Омской области минпромом было создано 5771 парковочное место для ночной стоянки автобусов. Как рассказали в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, в течение 2017 года в регионе появилось ещё 56 парковочных стоянок.

Места для ночной парковки определены в Омске и 15 районах области. В ближайшее время перечень районов будет расширен. По закону парковки должны быть оборудованы шлагбаумами, системами видеонаблюдения, имеют помещения для отдыха водителей. Каждую парковку проверяет перед сдачей комиссия, состоящая из представителей минпрома, УГАДН, УГИБДД.

Вместимость стоянок варьируется от 10 до 450 мест. Требования по оргнаизации ночной парковки содержатся в ФЗ № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Если автобус будет припаркован вне мест, установленных комиссией, то на водителя транспортного средства будет наложен серьёзный штраф в размере до 5 тысяч рублей. Должностные лица должны будут выложить до 10 тысяч. Юридические понесут самую серьёзную ответственность — они могут быть оштрафованы на сумму до 25 тысяч рублей.

Водители, которые хотят определить удобное для них место легальной парковки в ночное время могут позвонить в минпром Омской области по телефону: 77−04−41.

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