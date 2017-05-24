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12:07 (мск), источник: Om1.ru

В Омске подняли цену на особняк купца Коробейникова, которому больше 100 лет

Старый дом, находящийся в самом центре города, изначально был выставлен на продажу за 3,6 миллиона, но власти неожиданно решили поднять цену.

Особняк купца В. В. Коробейникова, построенный в 1906 году, является памятником архитектуры регионального значения. Раньше в здании на улице Пушкина находился второй корпус государственного областного художественного музея «Либеров-Центр», однако из-за плохого состояния особняка власти решили выставить его на приватизацию.

Как сообщают «Коммерческие вести», в первый раз здание площадью 431,6 кв. метра (вместе с одноэтажной пристройкой и подвалом), было выставлено на продажу в августе 2016 года за 3,6 млн рублей. А вот участок под домом площадью 856 кв. метра стоил тогда 434,8 тыс. рублей, за него надо было заплатить отдельно.

Однако желающих выкупить памятник архитектуры не нашлось, так как на реконструкцию требовалось много средств и содержание подобного объекта также не дешевое удовольствие.

Тем не менее несмотря на неудачные летние торги, объект вновь выставлен на продажу, так как желающих его арендовать нет долгое время. Распоряжение о новых условиях торгов по особняку купца Коробейникова вчера подписал министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников. Причем стоимость объекта возросла на 220 тыс. рублей. А вот участок под домом, наоборот, подешевел на 74,8 тыс. рублей, и теперь выкупная стоимость участка составляет 360 тыс. рублей.

Если на особняк все-таки найдется покупатель, то он обязан будет провести капитальный ремонт столетнего здания, включая укрепление фундамента. Причем реставрация деревянного фасада и украшений из лепнины может быть довольно проблемной. А вот с видом эксплуатации никаких проблем нет — условия приватизации позволяют использовать его под офис, не меняя внешнего вида.

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