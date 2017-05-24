В Казани идет активное переселение граждан из аварийного жилья
(Город Казань KZN.RU, 24 мая, Алсу Сафина). В Казани идет активное переселение жителей города из аварийного жилья в новые дома по улице М. Гафури.
(Город Казань KZN.RU, 24 мая, Алсу Сафина). В Казани идет активное переселение жителей города из аварийного жилья в новые дома по улице М. Гафури.
На сегодня в четыре дома по 88 квартир каждый — № 9 (корпуса 1 и 2) и № 59 (корпуса 1 и 2) — переехали уже около 50 семей. С новосельем одну из семей — Анны Федоровой и Валентина Черкунова, которые получили долгожданное новое жилье в доме № 9/2 по ул. М. Гафури (дом сдан в начале текущего года), поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.
На данный момент Госжилфонд передал Исполкому 217 квартир в домах по ул. М. Гафури для переселения казанцев, которые проживают в муниципальном аварийном жилье на условиях соцнайма. Таким образом, всего в ближайшие дни ключи от новых квартир в управляющей компании получат порядка 200 семей, проживающих в аварийном жилье, которое находится в муниципальной собственности. Квартиры в этих домах также смогут получить жители города, являющиеся собственниками аварийных жилых помещений.
Мэру Казани показали пока пустующую однокомнатную квартиру в новом доме по ул. М. Гафури и рассказали о системе электрического отопления, которая предусмотрена здесь. Также градоначальник поздравил с переселением из аварийного жилья в новую 3-комнатную квартиру Анну Федорову и Валентина Черкунова, которые воспитывают троих дочерей, младшей из которых исполнилось 11 месяцев. В гости градоначальник пришел с подарками для большой семьи.
Анна Федорова, которая сейчас находится в декретном отпуске, и Валентин Черкунов, который работает водителем, поблагодарили мэра за новое жилье. Переезда они ждали очень давно. Раньше супруги с детьми жили в 3-комнатной квартире в аварийном доме № 71 по ул. Ферма-2. Оказалось, что в этом доме Анна Федорова прожила всю жизнь, около 40 лет.
Мэр поинтересовался у супругов, как они расположились в новой квартире. «Все хорошо», — заверил Валентин Черкунов. Он рассказал Ильсуру Метшину, что площадь их прежнего жилья составляла 39 кв. м. Новая 3-комнатная квартира больше, общая площадь здесь уже 54 кв. м. «Разница чувствуется, тут совсем уже
Ильсур Метшин, осмотрев квартиру, остался доволен увиденным. «Красивый вид из окна, школа через дорогу, улица отремонтирована — есть все, чтобы была счастливая жизнь», — добавил он, пожелав семье здоровья.
Мэр Казани поблагодарил всех, при чьей поддержке реализуется федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья, в том числе Президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова и главу Госжилфонда. «У нас был 151 аварийный дом. 72 смогли расселить. Вместе с Госжилфондом, со строителями мы хотим, как и вам, помочь с переездом жильцам оставшихся 79 аварийных домов», — отметил Ильсур Метшин.
Вместе с градоначальником в гостях у новоселов побывали заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, исполнительный директор ГЖФ при Президенте РТ Талгат Абдуллин, первый заместитель руководителя Исполкома Азат Нигматзянов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов, начальник Управления жилищной политики Марсель Абдулхаков, директор ООО «Ак таш» Газинур Ахметов.