В Казани идет активное переселение граждан из аварийного жилья

На сегодня в четыре дома по 88 квартир каждый — № 9 (корпуса 1 и 2) и № 59 (корпуса 1 и 2) — переехали уже около 50 семей. С новосельем одну из семей — Анны Федоровой и Валентина Черкунова, которые получили долгожданное новое жилье в доме № 9/2 по ул. М. Гафури (дом сдан в начале текущего года), поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

На данный момент Госжилфонд передал Исполкому 217 квартир в домах по ул. М. Гафури для переселения казанцев, которые проживают в муниципальном аварийном жилье на условиях соцнайма. Таким образом, всего в ближайшие дни ключи от новых квартир в управляющей компании получат порядка 200 семей, проживающих в аварийном жилье, которое находится в муниципальной собственности. Квартиры в этих домах также смогут получить жители города, являющиеся собственниками аварийных жилых помещений.

Мэру Казани показали пока пустующую однокомнатную квартиру в новом доме по ул. М. Гафури и рассказали о системе электрического отопления, которая предусмотрена здесь. Также градоначальник поздравил с переселением из аварийного жилья в новую 3-комнатную квартиру Анну Федорову и Валентина Черкунова, которые воспитывают троих дочерей, младшей из которых исполнилось 11 месяцев. В гости градоначальник пришел с подарками для большой семьи.

Анна Федорова, которая сейчас находится в декретном отпуске, и Валентин Черкунов, который работает водителем, поблагодарили мэра за новое жилье. Переезда они ждали очень давно. Раньше супруги с детьми жили в 3-комнатной квартире в аварийном доме № 71 по ул. Ферма-2. Оказалось, что в этом доме Анна Федорова прожила всю жизнь, около 40 лет.

Мэр поинтересовался у супругов, как они расположились в новой квартире. «Все хорошо», — заверил Валентин Черкунов. Он рассказал Ильсуру Метшину, что площадь их прежнего жилья составляла 39 кв. м. Новая 3-комнатная квартира больше, общая площадь здесь уже 54 кв. м. «Разница чувствуется, тут совсем уже по-другому, приятно зайти», — отметил глава семьи.

Ильсур Метшин, осмотрев квартиру, остался доволен увиденным. «Красивый вид из окна, школа через дорогу, улица отремонтирована — есть все, чтобы была счастливая жизнь», — добавил он, пожелав семье здоровья.

Мэр Казани поблагодарил всех, при чьей поддержке реализуется федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья, в том числе Президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова и главу Госжилфонда. «У нас был 151 аварийный дом. 72 смогли расселить. Вместе с Госжилфондом, со строителями мы хотим, как и вам, помочь с переездом жильцам оставшихся 79 аварийных домов», — отметил Ильсур Метшин.

Вместе с градоначальником в гостях у новоселов побывали заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, исполнительный директор ГЖФ при Президенте РТ Талгат Абдуллин, первый заместитель руководителя Исполкома Азат Нигматзянов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов, начальник Управления жилищной политики Марсель Абдулхаков, директор ООО «Ак таш» Газинур Ахметов.