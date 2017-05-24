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13:30 (мск), источник: ИА REGNUM

ВСМ пройдёт казанский охраняемый лесопарк через эстакаду

Так проектировщики предлагают снизить негативное воздействие.

Проектировщики из АО «Мосгипротранс» утверждают, что, несмотря на прохождение высокоскоростной магистрали «Москва — Казань» через лесопарк «Лебяжье», он не пострадает. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы воздействия проекта на окружающую среду, для минимизации негативных последствий этот участок магистраль пройдёт по эстакаде.

Городской лес «Лебяжье» раскинулся сразу на четыре района Казани на площади 3684 га. Он является особой охраняемой природной территорией еще с 1996 года.

Проектно-изыскательский институт АО «Мосгипротранс» в своём отчете уверяет, что в процессе строительства на этом участке будут соблюдены все меры, чтобы техника не попала на границу лесопарка и работы велись строго в полосе отвода.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, строительство ВСМ «Москва — Казань» оценивается в 1,26 трлн рублей. Магистраль протяженностью 770 км станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Такая скорость позволит пассажирам добираться до конечной точки маршрута максимум за 3,5 часа. Магистраль соединит между собой Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Позднее её планируют продлить до Екатеринбурга, а в перспективе — до Пекина. В мае-июне 2017 года планируется завершить проектирование магистрали, запущена она может быть до 2022 года.

Общественные слушания по влиянию высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» на экологию в Татарстане пройдут 13 июня в Зеленодольске и 14 июня в Казани.

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