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13:15 (мск), источник: Tengrinews

Есть вероятность значительного укрепления тенге — эксперты

Курс тенге может обновить локальные максимумы, если на заседании ОПЕК будет принято решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Такое мнение выражают опрошенные корреспондентом Tengrinews.kz эксперты.

Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Богдан Зварич высоко оценивает вероятность продления соглашения, отмечая, что у экспортеров, фактически, нет другого выхода.

«Они стали заложниками соглашения. В случае если его не продлят, это окажет существенное негативное влияние на рынок энергоносителей — цены на нефть могут уйти ниже 40 долларов за баррель. Если же продлят, то это обеспечит лишь стабильность рынка и дальнейший рост добычи в странах, которые к данному соглашению не присоединились», — комментирует Зварич.

Аналитик ожидает продления соглашения на 9 месяцев и стабилизации рынка энергоносителей в районе 55 долларов за баррель по нефти марки Brent.

«В таких условиях доллар по отношению к тенге уже в конце этой — начале следующей недели может обновить свои локальные минимумы и отступить в район 305 -308 тенге за единицу американской валюты», — не исключает Зварич.

Аналитик АО «Цесна Капитал» Дархан Лукпанов сохраняет позитивный взгляд на курс тенге перед заседанием ОПЕК 25 мая.

«Большинство аналитиков сходятся во мнении, что решение о продлении соглашения будет достигнуто. Мы придерживаемся той же позиции, но также допускаем, что существует вероятность усиления мер ограничения по сроку и/или по объему», — пояснил Лукпанов.

В целом аналитики АО «Цесна Капитал» ждут умеренного роста котировок нефти (2−4 процента) в случае если соглашение будет продлено на 9 месяцев на прежних условиях.

«Наш прогноз по паре USD-KZT на конец июня составляет 306−315», — заключает аналитик. По итогам утренней сессии на Kase 24 мая средневзвешенный курс валюты составил 311,45 тенге за доллар.

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