Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с WorldSkills Russia

«В рамках подписанного соглашения реализуется совместный проект по продвижению предпринимательских инициатив участников системы WorldSkills, проживающих на территории Республики Татарстан», — сообщил модератор во время подписания документа.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века и направленное на повышение престижа рабочих профессий. Россия присоединилась к движению в 2012 году. Движение регулярно проводит чемпионаты среди представителей рабочих профессий. В 2015 году в Казани прошел третий финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который собрал более 62 тысяч зрителей.

Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. В 2019 году мировой чемпионат Worldskills International пройдет в Казани, такое решение приняло международное жюри на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. Заявку России поддержала 31 страна из 57 стран-участниц движения WorldSkills International.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит с 24 по 26 мая в Татарстане. В этом году конференция объединена с региональным этапом Российского интернет-форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена цифровой экономике и одноименной программе, которая готовится в правительстве России.

В рамках конференции пройдут более двух десятков круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами, таким как Blockchain, Big Data, искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает госкорпорация «Ростех».