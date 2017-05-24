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14:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Кинопрокатчика обязали съехать из здания кинотеатра «Пионер» в Новосибирске

Арбитражный апелляционный суд отказал в иске компании «Артсайнс синема дистрибьюшн», её представители должны освободить здание кинотеатра в центре города до начала лета.

Кинопрокатчика обязали съехать из здания кинотеатра «Пионер» в Новосибирске, информацию опубликовала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в соцсети.

«Решение по выселению бывшего арендатора оставлено в силе. Уже через неделю приступаем к ремонтным работам для театра Афанасьева», — написала Терешкова.

Напомним, компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», более 10 лет арендовавшая здание кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького, проиграла судебные тяжбы мэрии Новосибирска. Суд постановил освободить здание в течение 10 дней, однако представители кинопрокатчика подали встречный иск, чтобы выиграть время на вывоз оборудования. По словам представителей «АртСайнс Синема Дистрибьюшн», вывезти все оборудование за 10 дней невозможно.

«Освободим, скорее всего, к 1 июня», — рассказывал коммерческий директор компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов.

Теперь же, после решения суда, кинопрокатчик обязан вывезти оборудование в установленный срок. Помещение кинотеатра займет «Театр Афанасьева».

Ранее мэр Анатолий Локоть попросил заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец поддержать на федеральном уровне Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.

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