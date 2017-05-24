Кинопрокатчика обязали съехать из здания кинотеатра «Пионер» в Новосибирске, информацию опубликовала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в соцсети.

«Решение по выселению бывшего арендатора оставлено в силе. Уже через неделю приступаем к ремонтным работам для театра Афанасьева», — написала Терешкова.