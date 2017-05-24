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13:05 (мск), источник: АиФ Волгоград

Студенты из Волгограда поучаствуют в строительстве космодрома «Восточный»

Студенты ВолгГТУ примут участие в строительстве космодрома «Восточный».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, студотряд «Аспект» института архитектуры и строительства ВолгГТУ стал одним из 28 победителей всероссийского конкурсного отбора. На объектах космодрома «Восточный» студенты будут задействованы в строительных и отделочных работах.

«В конкурсе у отряда “Аспект” было неоспоримое преимущество — с момента создания группы студенты принимали участие во всероссийских и международных студенческих стройках. В их числе — Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, Тяньваньская атомная электростанция, скоростная автомагистраль М11 “Москва — Санкт-Петербург” и другие», — добавили в ведомстве.

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