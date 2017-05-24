В Волгограде продолжают выявлять технически неисправные маршрутки

В нем приняли участие представители отдела ГИБДД УМВД России по региону, областного управления Госавтонадзора и комитета транспорта администрации города. За время проверки было осмотрено порядка 30 транспортных средств, причем в каждом третьем было выявлено нарушение.

В ходе рейда проверили техническое состояние транспортных средств и наличие полного пакета документов, предназначенного для регулярных пассажирских перевозок. Так, водитель при себе должен иметь удостоверение категории D, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО и путевой лист с отметками о прохождении водителем инструктажа и медосмотра. Ответственность перевозчика перед пассажирами также должна быть застрахована. Если у водителя отсутствуют разрешительные документы на осуществление регулярных пассажирских перевозок, то на него налагается штраф в размере 5 000 рублей, а предпринимателю-организатору придется заплатить гораздо больше — 300 тысяч рублей.

— Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Проверка направлена в том числе на пресечение незаконной предпринимательской деятельности на маршрутах. Чаще всего выявлялись нарушители, которые осуществляли так называемые «перевозки по заказам» под видом регулярных пассажирских перевозок. Причем у этих же водителей зачастую отмечалось отсутствие предрейсового осмотра водителя и транспортного средства, а также технические неисправности, несогласованная установка газового оборудование, электропривод двери, отсутствие ремней безопасности. На сегодняшний день незаконно продолжают осуществлять свою деятельность исключенные из реестра маршруты 15с, 10а, 199з, 103з, 17к, 59 заказной, 46з. Работа по пресечению их деятельности будет продолжена, — прокомментировал консультант комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Алексей Кузьмин.