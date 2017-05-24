В Волгограде продолжают выявлять технически неисправные маршрутки
Рейд по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок прошел 24 мая в Волгограде на площади Ленина.
Рейд по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок прошел 24 мая в Волгограде на площади Ленина.
В нем приняли участие представители отдела ГИБДД УМВД России по региону, областного управления Госавтонадзора и комитета транспорта администрации города. За время проверки было осмотрено порядка 30 транспортных средств, причем в каждом третьем было выявлено нарушение.
В ходе рейда проверили техническое состояние транспортных средств и наличие полного пакета документов, предназначенного для регулярных пассажирских перевозок. Так, водитель при себе должен иметь удостоверение категории D, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО и путевой лист с отметками о прохождении водителем инструктажа и медосмотра. Ответственность перевозчика перед пассажирами также должна быть застрахована. Если у водителя отсутствуют разрешительные документы на осуществление регулярных пассажирских перевозок, то на него налагается штраф в размере 5 000 рублей, а
— Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Проверка направлена в том числе на пресечение незаконной предпринимательской деятельности на маршрутах. Чаще всего выявлялись нарушители, которые осуществляли так называемые «перевозки по заказам» под видом регулярных пассажирских перевозок. Причем у этих же водителей зачастую отмечалось отсутствие предрейсового осмотра водителя и транспортного средства, а также технические неисправности, несогласованная установка газового оборудование, электропривод двери, отсутствие ремней безопасности. На сегодняшний день незаконно продолжают осуществлять свою деятельность исключенные из реестра маршруты 15с, 10а, 199з, 103з, 17к, 59 заказной, 46з. Работа по пресечению их деятельности будет продолжена, — прокомментировал консультант комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Алексей Кузьмин.
Стоит отметить, что претензии к техническому состоянию микроавтобусов в первую очередь возникают у самих пассажиров. Волгоградцы ежедневно обращаются на горлинию 23−61−60 с вопросами о безопасности некоторых транспортных средств, осуществляющих перевозку по городу. Поступают жалобы на незакрывающиеся плотно двери, ржавый кузов, дыры в полу, изорванные сидения, расшатанные поручни. Возмущает пассажиров и грязь в салоне, а также нарушение водителями правил дорожного движения.
Жалобам находят подтверждение службы дорожного надзора. В ходе рейдов пристальное внимание уделяется исправности тормозной системы рулевого управления, двигателя и осветительных приборов. От этого напрямую зависит безопасность пассажиров.
— Основными нарушениями является наличие технических неисправностей и нарушение правил перевозки пассажиров, то есть в салоне находятся лишние пассажиры и стоячие. По фактам нарушения составляются протоколы, и виновники привлекаются к административной ответственности. Штрафные санкции составляют от 500 рублей до 100 тысяч рублей. В зависимости от того, кто будет привлекаться и насколько серьезное нарушение, — прокомментировал старший государственный инспектор технического надзора, капитан полиции Виталий Пшеничный.
Работа по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок будет продолжена, чтобы обеспечить волгоградцам достойный уровень безопасности, комфорта и удобства. Сформированная комплексная транспортная схема сегодня совершенствуется по запросам горожан. Ее основой является сбалансированная маршрутная сеть: опорные направления обслуживает горэлектротранспорт, а также более 330 новых комфортабельных и вестимых автобусов, оборудованных системами отопления и кондиционирования. При этом ответственные перевозчики с исправным транспортом продолжают обслуживать вспомогательные маршруты.