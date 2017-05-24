Очередную налоговую «прачечную» выявили в Минске

По информации следствия, обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных накладных занимались трое жителей Минска.

«Деятельность группы была хорошо законспирирована — распределялись роли, вырабатывались меры личной и информационной безопасности», — сказал Климович.

По его словам, услугами «прачечной» пользовались компании, торгующие оптом автозапчастями и стройатериалами, — товары продавались за наличные, а затем «теневики» оформляли на него необходимые документы.

Собеседник Sputnik отметил, что в ходе расследования дела было проведено более 30 обысков, предварительный ущерб оценивается в более чем 700 тысяч рублей.

«На имущество подозреваемых, в том числе шесть квартир, четыре земельных участка, а также расчетные счета, наложен арест», — сказал Климович.

В настоящее время в отношении участников группы, а также руководителей шести фирм возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси.