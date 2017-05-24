Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система»

«Сегодня министерство земельных и имущественных отношений республики, реализующее от имени республики Башкортостан права акционера ПАО “Башнефть”, подало в Арбитражный суд РБ соответствующие документы с просьбой к суду включить министерство в состав соистцов по ранее поданному иску от НК “Роснефть” к группе компаний “Система” о взыскании убытков в размере 106 млрд рублей. Основанием иска являются недобросовестные, по мнению госоргана (акционера), действия ответчиков по ряду реорганизационных мероприятий внутри АНК “Башнефть” и компаний группа “Система”. Вопрос об увеличении исковых требований будет дополнительно рассмотрен после принятия судом решения о вступлении министерства в судебный процесс», — сказал представитель пресс-службы.