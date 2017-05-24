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14:04 (мск), источник: Интерфакс

Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система»

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Башкирия присоединяется к иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», поданному в Арбитражный суд Башкирии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.

Источник: Reuters

«Сегодня министерство земельных и имущественных отношений республики, реализующее от имени республики Башкортостан права акционера ПАО “Башнефть”, подало в Арбитражный суд РБ соответствующие документы с просьбой к суду включить министерство в состав соистцов по ранее поданному иску от НК “Роснефть” к группе компаний “Система” о взыскании убытков в размере 106 млрд рублей. Основанием иска являются недобросовестные, по мнению госоргана (акционера), действия ответчиков по ряду реорганизационных мероприятий внутри АНК “Башнефть” и компаний группа “Система”. Вопрос об увеличении исковых требований будет дополнительно рассмотрен после принятия судом решения о вступлении министерства в судебный процесс», — сказал представитель пресс-службы.

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