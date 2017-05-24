Гостей ЧМ-2018 в Сочи будут перевозить «Матрешки»

Краснодар. 24 мая — Новая Кубань. Стоимость такого транспортного средства составляет 8,5 миллиона рублей. По мнению экспертов, минимизировать затраты можно будет за счет серийного производства. Тогда стоимость выпуска беспилотных автобусов сократят до 3,5 миллионов рублей.



«Матрешку» не нужно будет заправлять бензином. Автобус будет ездить на батареи. Его оснастят компьютером с самообучаемым программным обеспечением.



— На данный момент в планах компании выпускать автобусы на 4−6, 8−12 и 20 пассажиров, — цитирует Минтранс Краснодарского края руководителя компании ГК «Волгабас» Алексея Бакулина.