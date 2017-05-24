Алиханов на инвалидной коляске прибыл обсуждать с бизнесом снижение налогов

Как сообщили «Новому Калининграду.Ru» участники встречи, коляска предоставлена местным предприятием по производству инвентаря для людей с ограниченными возможностями «Обсервер».

Ранее, напомним, стало известно, что в ходе баскетбольного матча в минувшее воскресенье Алиханов получил травму. Позднее главе региона диагностировали частичный разрыв ахиллового сухожилия. В минувший понедельник в Москве ему была сделана операция.

На встрече бизнеса и Алиханова в среду, как сообщил на своей странице в Фейсбуке калининградский предприниматель Марат Мусин, в частности обсуждались «возможности и последствия снижения ставок налогов при УСН для малого и среднего бизнеса». Как отметил Мусин, «дано поручение членам Правительства рассмотреть и обосновать возможность снижения ставки для отдельных видов деятельности с 2018 года при обсуждении с бизнес-сообществами».

Отметим, встреча с Балтийским деловым клубом не была анонсирована для СМИ. Тем не менее, судя по фотографии, опубликованной Мусиным, на мероприятии находится съемочная группа ГТРК «Калининград». Ранее данное СМИ получило из областного бюджета около 20 млн рублей на «освещение деятельности правительства» и производство и выпуск в эфир «роликов антикоррупционной направленности».

Тема снижения ставок упрощённого налогообложения МСП обсуждалась на встрече с бизнесом в ходе предвыборной кампании предыдущего губернатора региона Николая Цуканова в июле 2015 года. Тогда Цуканов просил предпринимателей провести в своих трудовых коллективах работу по повышению явки на выборах главы региона 13 сентября 2015 года. Глава региона одержал на выборах победу и получил более 70 процентов голосов. Ставки УСН так и не были снижены.