Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Выяснилось, как США хотят урезать финансовую помощь Украине
Алексей Чадов поделился трогательными кадрами с подросшим сыном (видео)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
США оказались не готовы к новой гонке вооружений
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
13:10 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов на инвалидной коляске прибыл обсуждать с бизнесом снижение налогов

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов прибыл в среду на встречу с членами Балтийского делового клуба на инвалидной коляске.

Источник: Новый Калининград

Как сообщили «Новому Калининграду.Ru» участники встречи, коляска предоставлена местным предприятием по производству инвентаря для людей с ограниченными возможностями «Обсервер».

Ранее, напомним, стало известно, что в ходе баскетбольного матча в минувшее воскресенье Алиханов получил травму. Позднее главе региона диагностировали частичный разрыв ахиллового сухожилия. В минувший понедельник в Москве ему была сделана операция.

На встрече бизнеса и Алиханова в среду, как сообщил на своей странице в Фейсбуке калининградский предприниматель Марат Мусин, в частности обсуждались «возможности и последствия снижения ставок налогов при УСН для малого и среднего бизнеса». Как отметил Мусин, «дано поручение членам Правительства рассмотреть и обосновать возможность снижения ставки для отдельных видов деятельности с 2018 года при обсуждении с бизнес-сообществами».

Отметим, встреча с Балтийским деловым клубом не была анонсирована для СМИ. Тем не менее, судя по фотографии, опубликованной Мусиным, на мероприятии находится съемочная группа ГТРК «Калининград». Ранее данное СМИ получило из областного бюджета около 20 млн рублей на «освещение деятельности правительства» и производство и выпуск в эфир «роликов антикоррупционной направленности».

Тема снижения ставок упрощённого налогообложения МСП обсуждалась на встрече с бизнесом в ходе предвыборной кампании предыдущего губернатора региона Николая Цуканова в июле 2015 года. Тогда Цуканов просил предпринимателей провести в своих трудовых коллективах работу по повышению явки на выборах главы региона 13 сентября 2015 года. Глава региона одержал на выборах победу и получил более 70 процентов голосов. Ставки УСН так и не были снижены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Леша, братуля, держись!»: по делу Рудникова допросили узника «Крестов»
В России отменили открепительные удостоверения на выборах
В Думу внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Глава Большого театра вступился за Серебренникова
В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО Страховщики убеждают, что опытные и безаварийные водители перестанут платить за тех, кто после трех лет стажа переоценивает свои способности
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах Картина «Убийство священного оленя», показ которой состоялся в рамках Каннского кинофестиваля, уже названа одной из самых противоречивых работ смотра
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото) Природа одарила ее мощным темпераментом, самобытной красотой, решительным и бескомпромиссным характером.
Дети
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото) Модель стала мамой всего два месяца назад.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь