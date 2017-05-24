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13:07 (мск), источник: 365info.kz

Нацбанк подаст иск о принудительной ликвидации «Казинвестбанка»

Нацбанк РК направит в суд иск о принудительной ликвидации «Казинвестбанка».

Источник: 365info.kz

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на председателя финрегулятора Данияра Акишева.

«19 мая заключен договор передачи активов и обязательств между КИБ и АО “ДБ Альфа Банк”. Вопросы передачи всех депозитов физических лиц в размере 7,8 млрд тенге и депозитов за счет пенсионных активов на сумму 3 млрд тенге решены полностью», — рассказал Акишев.

27 декабря Нацбанк официально объявил о лишении «Казинвестбанка» лицензии на банковские операции и деятельность на фондовом рынке «за систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям».

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