Треть посевных площадей засеяна в Новосибирской области
Посевная кампания в самом разгаре. По данным на 19 мая, сельхозпредприятия области засеяли 546,2 тысячи гектаров яровыми культурами, что составляет 28,4 процента от плана.
Посевная кампания в самом разгаре. По данным на 19 мая, сельхозпредприятия области засеяли 546,2 тысячи гектаров яровыми культурами, что составляет 28,4 процента от плана.
С опытом передовых хозяйств по традиции знакомились журналисты областных СМИ и министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин. На этот раз
Господдержка всегда кстати
Картина нашему взору предстала действительно безрадостная. Огромное поле будто разделено надвое: одна часть его
— Из полутора тысяч гектаров озимых перезимовало чуть более 500 тысяч га, — рассказал директор ЗАО «Степное» Владимир Засыпкин. — Пересеивание влечет дополнительные расходы и на семена, и на удобрения. Тем не менее от озимых отказываться не собираемся. Их продуктивность значительно выше, чем у яровых культур.
Потери на озимых в хозяйстве надеются компенсировать за счет других культур. Делается ставка на пивоваренный ячмень. В прошлом году его немного «перекормили»: получился неплохой урожай, но белок превышал норму. В этом году ошибки будут учтены. Кроме традиционных пшеницы, ячменя и овса, здесь уже второй год выращивают гречиху. В прошлом году она занимала 400 гектаров, в нынешнем — около полутора тысяч. Гречиха менее требовательна, нуждается только в подкормке. Да и высевать ее можно чуть позже всех остальных культур. В целом же в хозяйстве планируется посеять 9,5 тысячи гектаров яровых культур, из них 3,5 тысячи — пшеницы.
Как рассказал министр Василий Пронькин, на сегодняшний день сельхозпредприятиями области уже посеяно 183,558 тысячи гектаров пшеницы, что составляет 17,7 процента от плана. Искитимский район наряду с Маслянинским, Каргатским, Колыванским и Венгеровским по темпам посевной кампании в числе лидеров. Остальным территориям необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить срыва сроков сева и уменьшения посевных площадей. Эти показатели должны быть выполнены в рамках программы господдержки. На
Животноводы тоже подготовились
Одновременно с началом посевной кампании сельхозпредприятия региона переводят скот на летнее содержание. К сожалению, не всегда при этом соблюдается технология, что ведет к потерям продуктивности стада.
В ЗАО «Степное» 1 700 голов крупного рогатого скота. Половина стада уже переведена на летние площадки. Такое содержание позволяет избежать потерь в надоях. Молодняк пока в зимниках дожидается стабильно теплой погоды.
— В прошлом году мы выгоняли стадо на летние пастбища, так как не хватило заготовленных кормов, — рассказал главный зоотехник хозяйства Владимир Кутчер. — И почувствовали разницу сразу же: надои резко упали, затем понемногу увеличились, но затем вновь стали ниже
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 21 от 24 мая 2017 года.