Треть посевных площадей засеяна в Новосибирской области

С опытом передовых хозяйств по традиции знакомились журналисты областных СМИ и министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин. На этот раз пресс-тур организовали в Искитимский район, в ЗАО «Степное». Правда, нынешняя посевная для них не очень радужная: весенние заморозки побили часть всходов. Но в хозяйстве не отчаиваются и уже придумали, чем компенсировать потери.

Господдержка всегда кстати

Картина нашему взору предстала действительно безрадостная. Огромное поле будто разделено надвое: одна часть его ярко-зеленая от дружно взошедшей пшеницы, другая черная. Здесь озимые погибли, не выдержав весенних заморозков. И такая ситуация для многих хозяйств области нынче обычна. Только в ЗАО «Степное» погибло около 70 процентов озимых культур, и теперь поля приходится засеивать заново.



— Из полутора тысяч гектаров озимых перезимовало чуть более 500 тысяч га, — рассказал директор ЗАО «Степное» Владимир Засыпкин. — Пересеивание влечет дополнительные расходы и на семена, и на удобрения. Тем не менее от озимых отказываться не собираемся. Их продуктивность значительно выше, чем у яровых культур.



Потери на озимых в хозяйстве надеются компенсировать за счет других культур. Делается ставка на пивоваренный ячмень. В прошлом году его немного «перекормили»: получился неплохой урожай, но белок превышал норму. В этом году ошибки будут учтены. Кроме традиционных пшеницы, ячменя и овса, здесь уже второй год выращивают гречиху. В прошлом году она занимала 400 гектаров, в нынешнем — около полутора тысяч. Гречиха менее требовательна, нуждается только в подкормке. Да и высевать ее можно чуть позже всех остальных культур. В целом же в хозяйстве планируется посеять 9,5 тысячи гектаров яровых культур, из них 3,5 тысячи — пшеницы.

Как рассказал министр Василий Пронькин, на сегодняшний день сельхозпредприятиями области уже посеяно 183,558 тысячи гектаров пшеницы, что составляет 17,7 процента от плана. Искитимский район наряду с Маслянинским, Каргатским, Колыванским и Венгеровским по темпам посевной кампании в числе лидеров. Остальным территориям необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить срыва сроков сева и уменьшения посевных площадей. Эти показатели должны быть выполнены в рамках программы господдержки. На весенне-полевые работы сельскохозяйственным организациям региона из федерального и областного бюджетов уже направлено 1,7 миллиарда рублей.

Животноводы тоже подготовились

Одновременно с началом посевной кампании сельхозпредприятия региона переводят скот на летнее содержание. К сожалению, не всегда при этом соблюдается технология, что ведет к потерям продуктивности стада.



В ЗАО «Степное» 1 700 голов крупного рогатого скота. Половина стада уже переведена на летние площадки. Такое содержание позволяет избежать потерь в надоях. Молодняк пока в зимниках дожидается стабильно теплой погоды.



— В прошлом году мы выгоняли стадо на летние пастбища, так как не хватило заготовленных кормов, — рассказал главный зоотехник хозяйства Владимир Кутчер. — И почувствовали разницу сразу же: надои резко упали, затем понемногу увеличились, но затем вновь стали ниже из-за «избитых» выпасов. В нынешнем году мы оставили коров на летних площадках. Кормов у нас предостаточно, чтобы обеспечить хороший рацион вплоть до того, пока не подойдут зеленые корма. Какую форму содержания для скота применять в своем хозяйстве, животноводы решают сами. Стоит отметить, что из 144 тысяч коров в целом по Новосибирской области 115 тысяч будут переведены на пастбища. Чтобы это не сказалось на производстве молока, необходимо тщательно подготовиться к смене рациона животных.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 21 от 24 мая 2017 года.