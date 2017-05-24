Реальная зарплата в крае выросла по сравнению с прошлым годом на 2,5%
Среднемесячная начисленная заработная плата за март 2017 года в Пермском крае составила 31884 руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата за март 2017 года в Пермском крае составила 31884 руб.
По отношению к марту 2016 года ее рост составил 5,9%. Реальная заработная плата в марте текущего года по сравнению с мартом предыдущего года увеличилась на 2,5%, сообщает Пермьстат.
За
плата сложилась в размере 30474,4 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 5,2%, реальная заработная плата выросла на 1,3%.
Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.
Самая высокая средняя заработная плата (45551 руб.) отмечена в сфере финансовой и страховой деятельности, информации и связи, самая низкая заработная плата зафиксирована (17139) у работников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса.