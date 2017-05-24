Акишев объяснил скачки курса тенге

«Я не согласен с тезисом о высокой волатильности тенге, — сказал глава Нацбанка Данияр Акишев — Думаю, что большинство экспертов и участников этого рынка уже понимают те тенденции, динамику и основные факторы, влияющие на курс тенге. Я понимаю, что достаточно сложно перестроится после периода, когда тенге был фиксированным, к свободно плавающему обменному курсу. Ментально и население, и предприятия зачастую говорят о том, что им предпочтительней иметь стабильный курс тенге, нежели который меняется ежедневно. Тем не менее, мы считаем, что свободноплавающий обменный курс тенге защищает те же предприятия и население от накопления дисбалансов, которые ранее приводили к шоковым изменениям обменного курса».

Председатель Нацбанка предупредил, что колебания курса тенге возможны и в будущем.

«Этот вопрос он должен решаться исключительно на рыночной основе без прямого участия Нацбанка. Я считаю, что та волатильность тенге, которая есть, позволяет снять стресс на финансовом рынке заблаговременно, не дожидаясь накопления дисбалансов, которые в конце концов приводят к шоковым изменениям курса», — пояснил Акишев.

Главный банкир страны особо отметил, что с сентября 2016 года Национальный банк не провел ни одной интервенции. Все, что сейчас происходит с курсом, вызвано исключительно влиянием экономических факторов.