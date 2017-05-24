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13:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Под новой крышей: главе региона рассказали о ходе капремонтов

Региональному фонду указали повышать собираемость взносов.

В этом году под капитальный ремонт попали более 2,4 тысячи многоквартирных домов, из них 596 — «долг» с прошлого года. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального кабмина напомнил о необходимости перепроверки краткосрочных программ, чтобы в них не оказалось ветхих и аварийных домов.

Методика ремонта такова, что работы ведутся круглый год, но весна и лето остаются наиболее напряжёнными периодами — за это время ремонтируются фасады, крыши и, конечно, системы отопления. К маю все торги завершены, подрядчики выбраны и уже приступили к работе. К середине текущего месяца, например, строители успели отремонтировать 460 крыш и 166 подвалов, а также переложить сотни труб.

Кроме того, в Екатеринбурге продолжается подготовка к играм чемпионата мира по футболу 2018 года. К старту первенства, уточнил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, запланирована реновация 43 многоквартирников на 260 миллионов рублей. Часть средств поступит из областного и местного бюджетов, часть — от регионального оператора, но больше всего — 164,3 млн рублей — будут выделены из процентов, начисленных на банковские депозиты Фонда капремонтов.

Отметим, год назад проценты, накопленные на банковских счетах фонда, были направлены на замену лифтов. В 2017-м, по предложению Евгения Куйвашева, проценты распределены между городами с самой высокой собираемостью взносов.

Повышение собираемости станет приоритетной задачей и для фонда. Сейчас она составляет 84% — это выше, чем год назад, но в результате всё равно копится задолженность, которая выросла уже до 2 млрд рублей.

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