Председатель омского Арбитражного суда Сорокина заработала 3,5 миллионов
В собственности у нее квартира в 48,5 квадратных метра.
В собственности у нее квартира в 48,5 квадратных метра.
Сегодня, 24 мая, председатель Арбитражного суда Омской области Ирина Сорокина обнародовала свои доходы за 2016 год. Она заработала 3,56 миллионов рублей.
В собственности у нее квартира площадью 48,5 квадратных метра. Машины у главы омского арбитража не имеется.
Отметим, что Ирина Сорокина работает в должности с 2011 года.