Председатель омского Арбитражного суда Сорокина заработала 3,5 миллионов

Сегодня, 24 мая, председатель Арбитражного суда Омской области Ирина Сорокина обнародовала свои доходы за 2016 год. Она заработала 3,56 миллионов рублей.

В собственности у нее квартира площадью 48,5 квадратных метра. Машины у главы омского арбитража не имеется.

Отметим, что Ирина Сорокина работает в должности с 2011 года.