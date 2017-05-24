Во вторник он встретился с президентом компании Siemens AG Джо Кэзером.

«Татарстан заинтересован в расширении всестороннего взаимодействия с Siemens, а также в более широкой локализации вашего производства на территории нашей республики. Для этого имеется вся необходимая инфраструктура», — цитирует слова президента Татарстана его пресс-служба.

При этом Минниханов отметил, что сегодня продукция компании представлена практически во всех отраслях татарстанской экономики: энергетика, нефтехимия, машиностроение и системы автоматизации, здравоохранение, транспортная сфера.

Минниханов подчеркнул, что несмотря на нынешнюю ситуацию на международной политической арене, Татарстан продолжает активно сотрудничать с немецкими компаниями. Помимо Siemens ведется работа с Linde, BASF, Bosсh, KraussMaffei и другими.

Также, по его словам, Татарстан способствует развитию межрегиональных связей между Россией и Германией. «Во главе татарстанских делегаций в прошлом году я посетил шесть германских земель. Все они были заинтересованы в укреплении торгово-экономического и других форм сотрудничества», — сказал глава республики.