Нардеп Бобов согласился заплатить более 1 млн долларов налогов

«Сегодня утром мне сообщил Бобов, что он согласен с этим сообщением и уплачивает в государственную казну более 1 млн долларов неуплаченных налогов, и я считаю, что это прекрасный пример очистки в ВР», — заявил он.

Напомним, что 19 мая в ГПУ заявили, что в ходе проверки электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова.

Геннадий Бобов — народный депутат Украины VII—VIII созывов, группа «Відродження».