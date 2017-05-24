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13:40 (мск), источник: УралПолит.ру

Дом дружбы «Украинцы на Урале» получил помещение в усадьбе Дрозжилова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая, ИА УралПолит.Ru. Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) предоставила в безвозмездное пользование региональной общественной организации «Дом дружбы «Украинцы на Урале» помещение на втором этаже в усадьбе Дрозжилова.

Сейчас помещения в особняке принадлежат другой организации «Украинская национально-культурная Автономия».

«В настоящее время указанные помещения переданы по договору безвозмездного пользования местной общественной организации “Украинская национально-культурная Автономия” г. Екатеринбурга, которая в силу своего статуса не имеет права в соответствии с законодательством осуществлять свою деятельность за пределами города Екатеринбурга. В этой связи, планируется расторжение договора по соглашению сторон и заключение договора безвозмездного пользования с общественной организацией, объединяющей этнических украинцев, проживающих на территории Свердловской области», — сообщает пресс-служба МУГИСО.

«Дом дружбы «Украинцы на Урале» предоставляет гражданам РФ, Украины и других государств консультации по вопросам получения временного проживания или гражданства РФ. Организация проводит культурно-просветительскую деятельность среди взрослых и детей с целью сохранения своей национальной идентичности.

Напоминаем, усадьба Дрозжилова, построенная в 1917 году является объектом культурного наследия регионального значения.

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