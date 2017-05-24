Глава свердловского МЧС заработал 2,3 миллиона рублей

Согласно декларации, у Андрея Заленского в собственности есть земельный участок для личного подсобного хозяйства площадью 1,5 тыс. кв. м., из которых ему принадлежит 1/3 и 1/6 доля в праве. Также у начальника свердловского МЧС есть гараж площадью почти 22 кв. м. В пользовании он имеет квартиру на 67 кв. м.

В пользовании несовершеннолетнего ребенка Заленского также находится квартира площадью 67 кв. м.