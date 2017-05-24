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13:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Правительство Челябинской области выдаст предпринимателям льготные микрокредиты

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая, ФедералПресс. Сотня южноуральских предпринимателей сможет получить кредиты по низким ставкам от «Центра микрофинансирования Челябинской области».

Об этом рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора региона после заседания правительства, где министр экономического развития Сергей Смольников сообщил о создании такого фонда.

По его словам, создание МФО — новый шаг к формированию «единого окна» для южноуральского бизнеса. Это концепцию утвердил в феврале губернатор региона Борис Дубровский. По ней все институты поддержки бизнеса объединятся на одной площадке, в том числе и центр микрофинансирования.

Центр будет предоставлять предпринимателям микрозаймы не более миллиона рублей до года по льготной ставке 10% годовых. По расчетам правительства, в первый год работы льготными кредитами воспользуются не менее ста бизнесменов.

«Центр микрофинасирования Челябинской области» будет предоставлять микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме не более 1 млн руб. на срок до 1 года по льготной ставке до 10% годовых.

Планируется, что в первый год работы микрофинансовой организации поддержкой воспользуются не менее 100 южноуральских бизнесменов. Из областного и федерального бюджетов фонд получит 106,3 млн рублей. Учредителем организации выступит региональный минэкономразвития.

Как ранее писал «ФедералПресс», в 2017 году жители Челябинской области заняли у МФО 3,5 млрд рублей.

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