Правительство Челябинской области выдаст предпринимателям льготные микрокредиты

Об этом рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора региона после заседания правительства, где министр экономического развития Сергей Смольников сообщил о создании такого фонда.

По его словам, создание МФО — новый шаг к формированию «единого окна» для южноуральского бизнеса. Это концепцию утвердил в феврале губернатор региона Борис Дубровский. По ней все институты поддержки бизнеса объединятся на одной площадке, в том числе и центр микрофинансирования.

Центр будет предоставлять предпринимателям микрозаймы не более миллиона рублей до года по льготной ставке 10% годовых. По расчетам правительства, в первый год работы льготными кредитами воспользуются не менее ста бизнесменов.

«Центр микрофинасирования Челябинской области» будет предоставлять микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме не более 1 млн руб. на срок до 1 года по льготной ставке до 10% годовых.

Планируется, что в первый год работы микрофинансовой организации поддержкой воспользуются не менее 100 южноуральских бизнесменов. Из областного и федерального бюджетов фонд получит 106,3 млн рублей. Учредителем организации выступит региональный минэкономразвития.

Как ранее писал «ФедералПресс», в 2017 году жители Челябинской области заняли у МФО 3,5 млрд рублей.