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14:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 500 тыс. кв м жилья планируется ввести в Нижнем Новгороде до конца 2017 года

За последние 6 лет было введено примерно 4,5 млн. кв. м жилья.

Более 500 тыс. кв м жилья планируется ввести в Нижнем Новгороде до конца 2017 года. Как сообщил в ходе заседания Гордумы глава администрации города Сергей Белов, это на 47 тыс. кв. м больше, чем в 2016 году.

По его словам, согласно планам на 2017 год, планируется ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв. м жилья, в том числе и для расселения ветхих и аварийных домов. Он отметил, что таких показателей возможно достигнуть, а к 2020 году постепенно довести объем введенного жилья до 800 тыс. кв. м в год, как это было в 2014 году.

Он также отметил, что за последние 6 лет было введено примерно 4,5 млн. кв. м жилья. А в 2016 году новое жилье получили 550 горожан в рамках расселения ветхого фонда.

Ранее сообщалось, что более 50 договоров на развитие застроенных территорий Нижнего Новгорода планирует заключить горадминистрация в 2017 году.

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