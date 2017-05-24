Более 500 тыс. кв м жилья планируется ввести в Нижнем Новгороде до конца 2017 года. Как сообщил в ходе заседания Гордумы глава администрации города Сергей Белов, это на 47 тыс. кв. м больше, чем в 2016 году.

По его словам, согласно планам на 2017 год, планируется ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв. м жилья, в том числе и для расселения ветхих и аварийных домов. Он отметил, что таких показателей возможно достигнуть, а к 2020 году постепенно довести объем введенного жилья до 800 тыс. кв. м в год, как это было в 2014 году.

Он также отметил, что за последние 6 лет было введено примерно 4,5 млн. кв. м жилья. А в 2016 году новое жилье получили 550 горожан в рамках расселения ветхого фонда.

Ранее сообщалось, что более 50 договоров на развитие застроенных территорий Нижнего Новгорода планирует заключить горадминистрация в 2017 году.