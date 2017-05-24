Коченевский НПЗ опроверг сообщения об остановке работы

«Сведения о приостановке работы Коченевского НПЗ, появившиеся 24.05.2017, являются недостоверными и не соответствуют действительности. По результатам проведенной Ростехнадзором проверки были выявлены некоторые нарушения, послужившие основанием для вывода из эксплуатации лишь нескольких резервуаров, не задействованных в процессе производства и не входящих в основный резервуарный парк. На деятельности завода данные меры фактически не отразились. Работа НПЗ продолжается в штатном режиме», — заявила замдиректора по экономике и финансам ООО «ВПК-Ойл» Анна Гурьева.