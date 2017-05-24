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14:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Коченевский НПЗ опроверг сообщения об остановке работы

Деятельность предприятия продолжается в штатном режиме, рассказали представители ООО «ВПК-Ойл».

Коченевский НПЗ опроверг сообщения об остановке работы, сообщение поступило в редакцию «Вестей».

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«Сведения о приостановке работы Коченевского НПЗ, появившиеся 24.05.2017, являются недостоверными и не соответствуют действительности. По результатам проведенной Ростехнадзором проверки были выявлены некоторые нарушения, послужившие основанием для вывода из эксплуатации лишь нескольких резервуаров, не задействованных в процессе производства и не входящих в основный резервуарный парк. На деятельности завода данные меры фактически не отразились. Работа НПЗ продолжается в штатном режиме», — заявила замдиректора по экономике и финансам ООО «ВПК-Ойл» Анна Гурьева.

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