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14:24 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области снесено 40% расселенных ветхоавариек

На Южном Урале остро стоит вопрос со снесением ветхо-аварийного жилья, которое было расселено по адресной программе. Снос опустевших многоэтажек ложится на плечи муниципальных образований, которые не всегда находят деньги на эту работу, сообщил в среду, 24 мая, министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин на заседании правительства региона.

«Проблема со сносом аварийных домов существует, и это более сложная проблема, нежели расселение, потому что необходимы дополнительные средства муниципалитета, — отметил министр. — Сегодня порядка 40% снесено из того, что уже освободилось. Мы этот вопрос постоянно мониторим, работаем с муниципалитетами».

Отметим, глава ведомства неоднократно призывал усилить ответственность глав муниципальных образований за несоблюдение обязанностей по сносу опустевших ветхоавариек, поскольку они не только несут возможную угрозу здоровью, но и служат местом обитания асоциальных элементов.

Также министр рассказал о планах области по расселению из ветхо-аварийного жилья по адресной программе. «Всего будет переселено 192 тысячи квадратных метров жилья в рамках этой программы, которая действует с 2013 года, — отметил министр. — До конца сентября нужно переселить 30 тысяч квадратных метров. Новое строительство домов завершается, и буквально в июне состоится сдача в Магнитогорске и Челябинске».

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Областная адресная программа по переселению граждан, чье жилье признано аварийным до 1 января 2012 года, будет завершена 1 сентября 2017 года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Досрочно область выполнила обязательства перед главой государства по переселению жительницы Магнитки Елены Сорокиной, которая в мае 2016 года в режиме видео-конференц-связи обратилась к президенту с просьбой о содействии в переселении из аварийного жилого дома № 61 по улице Белинского, который в 2006 году был признан аварийными и подлежащими сносу.

«На сегодняшний день все восемь семей из этого дома улучшили жилищные условия и оформили документы на предоставленные благоустроенные жилые помещения, в том числе семья Сорокиных, — рассказал министр. — В текущем году с семьей Сорокиных заключен договор социального найма на жилое помещение в виде благоустроенной двухкомнатной квартиры общей площадью 47,4 кв. метров в доме № 2 по переулку Псковскому в Магнитогорске, который был введен в эксплуатацию в 2016 году, взамен изымаемого помещения общей площадью 46,4 кв. метров».

Всего на реализацию программы в Челябинской области предусмотрено 6,23 миллиарда рублей, в том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ — 2,68 миллиарда, и средства консолидированного областного бюджета в размере 3,55 миллиарда.

На переселение из аварийного жилого фонда по программе имеют права граждане, чье жилье было признано таковым до 1 января 2012 года.

Впрочем, область уже выделила бюджетные средства для переселения части южноуральцев, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Для данной категории, не попадающей в адресную программу, не выделены средства из федерального бюджета, и потому их переселением должен заниматься муниципальный округ, руководство которого зачастую не может взять на себя финансовые обязательства такого рода из-за нехватки средств. Граждане, недовольные своими жилищными условиями, подают иски в суды. Область собирается направить в муниципалитеты деньги на удовлетворение подобных судебных решений в пользу южноуральцев.

«В этом году мы выделили денежные средства ориентировочно на 90−100 судебных решений, — добавил Тупикин. — Судебные решения будут исполнены, а граждане — переселены. Всего по области около 190−200 судебных решений. Задача губернатора — в течение трех лет исполнить все судебные решения. Эти решения, конечно, в зоне ответственности муниципальных образований. Но в данном случае мы помогаем муниципалитетам».

По словам министра, областные власти выбрали те дома, жители которых подали больше всего исков. В программу по поддержке попали несколько муниципальных образований, в том числе Челябинск, Копейск и Златоуст.

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