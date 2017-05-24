В Челябинской области снесено 40% расселенных ветхоавариек
На Южном Урале остро стоит вопрос со снесением
На Южном Урале остро стоит вопрос со снесением
«Проблема со сносом аварийных домов существует, и это более сложная проблема, нежели расселение, потому что необходимы дополнительные средства муниципалитета, — отметил министр. — Сегодня порядка 40% снесено из того, что уже освободилось. Мы этот вопрос постоянно мониторим, работаем с муниципалитетами».
Отметим, глава ведомства неоднократно призывал усилить ответственность глав муниципальных образований за несоблюдение обязанностей по сносу опустевших ветхоавариек, поскольку они не только несут возможную угрозу здоровью, но и служат местом обитания асоциальных элементов.
Также министр рассказал о планах области по расселению из
Областная адресная программа по переселению граждан, чье жилье признано аварийным до 1 января 2012 года, будет завершена 1 сентября 2017 года в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Досрочно область выполнила обязательства перед главой государства по переселению жительницы Магнитки Елены Сорокиной, которая в мае 2016 года в режиме
«На сегодняшний день все восемь семей из этого дома улучшили жилищные условия и оформили документы на предоставленные благоустроенные жилые помещения, в том числе семья Сорокиных, — рассказал министр. — В текущем году с семьей Сорокиных заключен договор социального найма на жилое помещение в виде благоустроенной двухкомнатной квартиры общей площадью 47,4 кв. метров в доме № 2 по переулку Псковскому в Магнитогорске, который был введен в эксплуатацию в 2016 году, взамен изымаемого помещения общей площадью 46,4 кв. метров».
На переселение из аварийного жилого фонда по программе имеют права граждане, чье жилье было признано таковым до 1 января 2012 года.
Впрочем, область уже выделила бюджетные средства для переселения части южноуральцев, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Для данной категории, не попадающей в адресную программу, не выделены средства из федерального бюджета, и потому их переселением должен заниматься муниципальный округ, руководство которого зачастую не может взять на себя финансовые обязательства такого рода
«В этом году мы выделили денежные средства ориентировочно на 90−100 судебных решений, — добавил Тупикин. — Судебные решения будут исполнены, а граждане — переселены. Всего по области около 190−200 судебных решений. Задача губернатора — в течение трех лет исполнить все судебные решения. Эти решения, конечно, в зоне ответственности муниципальных образований. Но в данном случае мы помогаем муниципалитетам».
По словам министра, областные власти выбрали те дома, жители которых подали больше всего исков. В программу по поддержке попали несколько муниципальных образований, в том числе Челябинск, Копейск и Златоуст.