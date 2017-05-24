Более 100 тысяч квадратных метров разметки нанесут за год на дороги Ростова
Более 100 тысяч квадратных метров разметки нанесут на дороги донской столицы в 2017 году.
Более 100 тысяч квадратных метров разметки нанесут на дороги донской столицы в 2017 году.
Как сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, 90% всех работ выполнят термопластиком, который долговечнее разметки краской.
Сообщается, что на данный момент горизонтальная дорожная разметка нанесена на площади около 36 тысяч квадратных метров.
В частности, работы выполнены на проспектах 40 лет Победы, Буденновском, Королева, Космонавтов, Соколова, а также на улицах Белорусской, Ленина, Московской, Мечникова, Серафимовича и Социалистической.
За аналогичный период 2016 года дорожную разметку нанесли на площади 17,1 тысяч квадратных метров.