Более 100 тысяч квадратных метров разметки нанесут за год на дороги Ростова

Как сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, 90% всех работ выполнят термопластиком, который долговечнее разметки краской.

Сообщается, что на данный момент горизонтальная дорожная разметка нанесена на площади около 36 тысяч квадратных метров.

В частности, работы выполнены на проспектах 40 лет Победы, Буденновском, Королева, Космонавтов, Соколова, а также на улицах Белорусской, Ленина, Московской, Мечникова, Серафимовича и Социалистической.

За аналогичный период 2016 года дорожную разметку нанесли на площади 17,1 тысяч квадратных метров.