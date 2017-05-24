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15:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 100 тысяч квадратных метров разметки нанесут за год на дороги Ростова

Более 100 тысяч квадратных метров разметки нанесут на дороги донской столицы в 2017 году.

Как сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, 90% всех работ выполнят термопластиком, который долговечнее разметки краской.

Сообщается, что на данный момент горизонтальная дорожная разметка нанесена на площади около 36 тысяч квадратных метров.

В частности, работы выполнены на проспектах 40 лет Победы, Буденновском, Королева, Космонавтов, Соколова, а также на улицах Белорусской, Ленина, Московской, Мечникова, Серафимовича и Социалистической.

За аналогичный период 2016 года дорожную разметку нанесли на площади 17,1 тысяч квадратных метров.

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