Поезд «Астрахань — Адлер» начнет курсировать через Волгоград с 28 мая

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, поезд № 465/466 будет курсировать из Астрахани по чётным числам. А с 4 сентября и до конца месяца он начнет ездить с периодичностью один раз в три дня.

Отправление из Астрахани будет осуществляться в 21:45 по московскому времени (в 22:45 по местному времени). Прибывать в Волгоград поезд будет в 05:46, а в Адлер — в 06:36. Время в пути из Астрахани до Адлера составит 32 часа 51 минуту.

«Продажа билетов на поезд уже открыта. До 31 мая 2017 года на верхние полки купейных вагонов поезда № 465/466 билеты можно оформить со скидкой в 50%», — добавили в ПривЖД.