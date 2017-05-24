Определились первые отказавшиеся от реновации дома в Москве

«Меньшинство жителей в этих многоквартирных домах приняли решение и, набрав более одной трети голосов от общего числа, высказались против включения дома. Тем самым они определили судьбу этого дома», — сказал он.

В ходе голосования по программе реновации жилья в Москве определились первые 18 домов, которые, вероятно, откажутся от сноса. Об этом в среду, 24 мая, на пресс-конференции сообщил глава общественного штаба по контролю за реализацией программы Александр Козлов, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

По его словам, эти пятиэтажки не сосредоточены в одном месте, а разбросаны по 13 районам.

«Это право, это осознанный выбор жителей», — подчеркнул председатель штаба и добавил, что у владельцев квартир в этих домах еще будет возможность включить дом в программу, если они передумают.

Он добавил, что «горячая линия» по всем вопросам, связанным с реновацией жилья, продлила свою работу и теперь принимает звонки с 10:00 до 20:00, а не до 17:00. Козлов пояснил, что это было необходимо из-за большого количества звонков по вопросам включения и выхода из программы.

Голосование по второй волне реновации ветхого жилья в Москве началось 15 мая и продлится месяц. В нем могут участвовать собственники квартир в 4546 домах, вошедших в предварительный перечень под снос. В случае согласия двух третей жильцов дома он войдет в окончательный список программы реновации. Высказать свою позицию горожане могут в проекте «Активный гражданин» или в МФЦ.

Всего в нем уже приняли участие 121 тысяча квартир и 147 тысяч жителей (24,2 процента). Часть голосов сейчас находится на проверке или не прошли проверку.