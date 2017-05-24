В Башкирии могут снести новую многоэтажку за долги

Один из строящихся жилых домов в микрорайоне Западный в Стерлитамаке оказался под угрозой, сообщает cityopen.ru.



Фирма-подрядчик угрожает демонтировать здание. Дело в том, что застройщик задолжал подрядчику порядка 4 миллионов рублей. Срока оплаты поставлен — 25 мая. Если до этого времени деньги не будут перечислены, здание будет разрушено.

На самом деле во всем виновата система посредников. Подрядчик «Стройгарант» говорит, что им должно предприятие «АК ВНЗМ», которое и привлекло к стройке посредника — «Аско групп».

Представители «АК ВНЗМ» при этом сами собираются судиться со строителями, сумма внушительная — 10 миллионов.