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15:06 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии могут снести новую многоэтажку за долги

Необычная история разворачивает по втором по количеству населения городе Башкирии.

Один из строящихся жилых домов в микрорайоне Западный в Стерлитамаке оказался под угрозой, сообщает cityopen.ru.

Фирма-подрядчик угрожает демонтировать здание. Дело в том, что застройщик задолжал подрядчику порядка 4 миллионов рублей. Срока оплаты поставлен — 25 мая. Если до этого времени деньги не будут перечислены, здание будет разрушено.

На самом деле во всем виновата система посредников. Подрядчик «Стройгарант» говорит, что им должно предприятие «АК ВНЗМ», которое и привлекло к стройке посредника — «Аско групп».
Представители «АК ВНЗМ» при этом сами собираются судиться со строителями, сумма внушительная — 10 миллионов.

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