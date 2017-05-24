В Башкирии могут снести новую многоэтажку за долги
Необычная история разворачивает по втором по количеству населения городе Башкирии.
Необычная история разворачивает по втором по количеству населения городе Башкирии.
Один из строящихся жилых домов в микрорайоне Западный в Стерлитамаке оказался под угрозой, сообщает cityopen.ru.
На самом деле во всем виновата система посредников. Подрядчик «Стройгарант» говорит, что им должно предприятие «АК ВНЗМ», которое и привлекло к стройке посредника — «Аско групп».
Представители «АК ВНЗМ» при этом сами собираются судиться со строителями, сумма внушительная — 10 миллионов.