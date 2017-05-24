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15:46 (мск), источник: РИА Крым

Доходы бюджета Крыма увеличились на 1,8 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости (Крым). Доходная часть бюджета Республики Крым на 2017 год увеличена на 1 млрд 863 млн рублей. Соответствующий закон принят на очередном заседании сессии Государственного совета РК в среду.

По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, доходы бюджета выросли за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений в сумме 347 млн рублей и объема целевых средств из федерального бюджета на 1,5 млрд рублей.

Кроме того, доходы возросли за счет поступления средств от продажи материальных и нематериальных активов (221 млн), дивидендов в связи с фактически полученной прибылью за прошлый год (196 млн), арендной платы за землю (20 млн) и поступления акцизов (3,7 млн).

Общее увеличение расходной части планируется в сумме 1 млрд 960 млн рублей. Львиная доля этих средств — 1 млрд 517 млн рублей — будут перечислены министерству транспорта РК на развитие транспортно-дорожной деятельности.

С учетом внесенных изменений, общий объем доходов бюджета РК на 2017 год составит 153,6 млрд рублей, объем расходов — 154,8 млрд рублей. Дефицит казны — 1,2 млрд рублей.

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