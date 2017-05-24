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16:05 (мск), источник: РИА Новости

Никифоров раскритиковал «закон об идентификации» пользователей мессенджеров

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты, предложенной в законопроекте, внесенном в среду в Госдуму группой депутатов.

«Я скептически отношусь к аргументу, что идентификация, к примеру, через sim-карты и номера абонентов сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения (противоправной — ред.) информации с помощью таких платформ, как мессенджеры», — сказал министр на пресс-конференции в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2017» (ЦИПР).

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Он пояснил, что сегодня в нарушение законодательства по-прежнему можно купить sim-карты без должной идентификации и зарегистрировать их на подставных лиц. «Поэтому какой смысл законодательно устанавливать жестко норму по идентификации с привязкой к sim-карте, когда мы там не навели порядок? Как мы должны наводить этот порядок? Это уже работа правоохранительных органов. Это прежде всего работа МВД», — сказал министр.

Кроме того, по словам Никифорова, пакет антитеррористических законов Яровой и Озерова предполагают хранение трафика пользователей, и это ставит под сомнение необходимость идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты.

«Возникает вопрос: если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ создают и получают, какой смысл дополнительно идентифицировать или каким-то образом усложнять регулирование конкретных мессенджеров? Если речь идет о террористической угрозе или противоправных действиях, то этот трафик будет сохранен, и этого абонента можно будет соответствующим образом выявить. То есть, возможно, здесь идет дублирование», — пояснил глава Минкомсвязи.

Он отметил, что пока не ознакомился с текстом законопроекта, он еще не поступал в Минкомсвязь. «Думаю, что этот законопроект нуждается во внимательном изучении, обсуждении аргументации и целей», — заключил министр.

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