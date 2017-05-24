Никифоров раскритиковал «закон об идентификации» пользователей мессенджеров
ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через
ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через
«Я скептически отношусь к аргументу, что идентификация, к примеру, через
Он пояснил, что сегодня в нарушение законодательства
Кроме того, по словам Никифорова, пакет антитеррористических законов Яровой и Озерова предполагают хранение трафика пользователей, и это ставит под сомнение необходимость идентификации пользователей мессенджеров через
«Возникает вопрос: если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ создают и получают, какой смысл дополнительно идентифицировать или
Он отметил, что пока не ознакомился с текстом законопроекта, он еще не поступал в Минкомсвязь. «Думаю, что этот законопроект нуждается во внимательном изучении, обсуждении аргументации и целей», — заключил министр.