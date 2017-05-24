Заместитель Якоба заработал в 10 раз больше начальника

Самым обеспеченным в мэрии Екатеринбурга по итогам минувшего года оказался заместитель сити-менеджера Александра Якоба по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. Его годовой доход составил 33,567 миллиона рублей — в 10 с лишним раз больше заработка непосредственного начальника. Чиновник является собственником 22 земельных участков.

Сам Якоб заработал в 2016 году 3,19 миллиона рублей. В его собственности находятся земельный участок площадью 14 «соток» и автомобиль марки Lexus, в общей собственности с супругой — жилой дом площадью 273 квадратных метра.

Самые же скромные доходы из числа заместителей главы администрации — у Андрея Корюкова. Счета ведающего вопросами стратегического планирования, экономики и финансов чиновника пополнились на 1,739 миллиона рублей, передает «Уралинформбюро».