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15:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Заместитель Якоба заработал в 10 раз больше начальника

В 2016 году.

Источник: УралИнформБюро

Самым обеспеченным в мэрии Екатеринбурга по итогам минувшего года оказался заместитель сити-менеджера Александра Якоба по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. Его годовой доход составил 33,567 миллиона рублей — в 10 с лишним раз больше заработка непосредственного начальника. Чиновник является собственником 22 земельных участков.

Сам Якоб заработал в 2016 году 3,19 миллиона рублей. В его собственности находятся земельный участок площадью 14 «соток» и автомобиль марки Lexus, в общей собственности с супругой — жилой дом площадью 273 квадратных метра.

Самые же скромные доходы из числа заместителей главы администрации — у Андрея Корюкова. Счета ведающего вопросами стратегического планирования, экономики и финансов чиновника пополнились на 1,739 миллиона рублей, передает «Уралинформбюро».

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