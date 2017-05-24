Заместитель Якоба заработал в 10 раз больше начальника
В 2016 году.
В 2016 году.
Самым обеспеченным в мэрии Екатеринбурга по итогам минувшего года оказался заместитель
Сам Якоб заработал в 2016 году 3,19 миллиона рублей. В его собственности находятся земельный участок площадью 14 «соток» и автомобиль марки Lexus, в общей собственности с супругой — жилой дом площадью 273 квадратных метра.
Самые же скромные доходы из числа заместителей главы администрации — у Андрея Корюкова. Счета ведающего вопросами стратегического планирования, экономики и финансов чиновника пополнились на 1,739 миллиона рублей, передает «Уралинформбюро».