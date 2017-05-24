Нижний Новгород, 24 мая — АиФ-НН. Тоннелепроходческие работы завершены на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

5 октября 2016 года стартовала проходка левого перегонного тоннеля механизированным комплексом, которому дали имя «Татьяна». Длина тоннеля составила 2 074 метра. Проходческие работы удалось завершить на месяц раньше контрактного срока. Тоннель пройден с минимальным отклонением в 0,1 мм при допуске в 10 см. В настоящее время работы по строительству станции выполнены на 65%.

«На строительстве объекта задействовано 1 054 человека и 45 единиц строительной техники. На станции “Стрелка” в настоящее время закончены все монолитные работы по устройству конструкций платформенной части, вестибюля № 1, вестибюля № 2 и венткамеры. Производится монтаж инженерных систем и устройство верхнего строения пути в правом перегонном тоннеле», — отметил и.о. руководителя ГУММиД Игорь Монов.