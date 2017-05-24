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16:08 (мск), источник: Actualitati.md

Молдаване стали меньше говорить по телефону

В стране зафиксировано общее падение объема продаж услуг мобильной телефонии.

Источник: Actualitati.md

В I квартале 2017 г. он сократился более чем на 35,6 млн. леев, и составил 791,9 млн. леев.

По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, уменьшение общего объема продаж услуг мобильной телефонии в Молдове в январе-марте 2017 г. было обусловлено спадом уровня продаж у компании Orange Moldova.

У Moldtelecom продажи увеличились на 0,9 млн. леев, и превысили 34,7 млн. леев.

У компании Moldcell продажи практически не претерпели изменений и сохранились на уровне 2016 г.

Среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) сократился на 6,1% и составил 70 леев. У Orange показатель ARPU составил 75,8 леев, у Moldtelecom 66,8 леев и у Moldcell 61,1 леев.

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