Молдаване стали меньше говорить по телефону

В I квартале 2017 г. он сократился более чем на 35,6 млн. леев, и составил 791,9 млн. леев.



По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, уменьшение общего объема продаж услуг мобильной телефонии в Молдове в январе-марте 2017 г. было обусловлено спадом уровня продаж у компании Orange Moldova.



У Moldtelecom продажи увеличились на 0,9 млн. леев, и превысили 34,7 млн. леев.

У компании Moldcell продажи практически не претерпели изменений и сохранились на уровне 2016 г.



Среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) сократился на 6,1% и составил 70 леев. У Orange показатель ARPU составил 75,8 леев, у Moldtelecom 66,8 леев и у Moldcell 61,1 леев.