В Киеве с 15 июля проезд в метро подорожает до 5 гривен

«Если коротко, то +1 гривна пропорционально: разовая поездка — 5 гривен, при пополнении карточки на 50 поездок — 4,5 гривен, в проездных — 3,7 гривен. С 15 июля», — говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен».

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) рассматривает возможность повышения стоимости проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну.