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16:20 (мск), источник: РБК - Украина

В Киеве с 15 июля проезд в метро подорожает до 5 гривен

С 15 июля проезд в киевском метро подорожает до 5 гривен за разовую поездку. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» в Facebook.

«Если коротко, то +1 гривна пропорционально: разовая поездка — 5 гривен, при пополнении карточки на 50 поездок — 4,5 гривен, в проездных — 3,7 гривен. С 15 июля», — говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен».

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) рассматривает возможность повышения стоимости проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну.

«Одна поездка в наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере) будет стоить 4 гривны. В метрополитене стоимость разового проезда планируется установить на уровне 5 гривен, по пластиковой карте — от 4,50 в зависимости от количества поездок, а по проездным билетам — от 3,87 гривен в зависимости от типа проездного. Тариф на проезд в городской электричке составит 5 гривен за 1 поездку», — сообщил Поворозник.

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