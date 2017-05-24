Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Шойгу: мы имеем окончательную версию причин катастрофы в Сочи
Алексей Чадов поделился трогательными кадрами с подросшим сыном (видео)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы
«У меня еще будут Олимпиады»: игроки сборной РФ едут в Америку
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
США скрывают «второй Чернобыль» под Вашингтоном – эксперт
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
12«Евровидение-2017»
16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

УФАС настаивает на незаконности отмены маршруток в Волжском

Волгоградское УФАС продолжает спорить с властями по поводу отмены маршруток, теперь уже в спутнике Волгограда — Волжском, сообщается в пресс-релизе службы.

В отношении мэрии города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Спор вызвал п. 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров от 5 ноября 2016 года, который отменяет 10 городских маршрутов.

Напомним, аналогичным образом УФАС оспаривало отмену маршруток в Волгограде. Однако Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии Волгограда. Ранее суды отказали и перевозчикам, обратившимся с иском к властям. Областной суд подтвердил решение райсуда о законности отмены маршруток.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Чего боятся атеисты
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Telegram
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Глава Большого театра выступил в защиту Серебренникова
Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь