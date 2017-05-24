УФАС настаивает на незаконности отмены маршруток в Волжском

В отношении мэрии города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Спор вызвал п. 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров от 5 ноября 2016 года, который отменяет 10 городских маршрутов.

Напомним, аналогичным образом УФАС оспаривало отмену маршруток в Волгограде. Однако Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии Волгограда. Ранее суды отказали и перевозчикам, обратившимся с иском к властям. Областной суд подтвердил решение райсуда о законности отмены маршруток.