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16:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области отремонтируют 123 км дорог в 2017 году

Работы начнутся в конце мая.

Источник: РИА "Воронеж"

В 2017 году в Воронежской области отремонтируют 123 км дорог регионального и межмуниципального значения, сообщил глава областного департамента транспорта и автодорог Максим Оськин на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в среду, 24 мая. Госконтракты подписаны. К работам планируют приступить в конце мая.

В Воронеже, по словам Максима Оськина, дорожный ремонт в 2017 году завершится досрочно — к концу августа. Работы на городских магистралях идут с небольшим опережением графика.

Губернатор Алексей Гордеев предложил упорядочить процесс формирования субсидий муниципальным районам на строительство, ремонт и реконструкцию автодорог.

К решению вопросов, связанных с ремонтом и содержанием дорог, планируют привлекать Союз дорожников Воронежской области.

Контекст

В Воронеже за год должны отремонтировать более 240 км дорог на 50 основных магистралях. К концу 2017 года. В регионе за два года планируют привести в порядок 510 км автодорог. Работы пройдут по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

В целом программа предусматривает ремонт 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидацию 74 мест концентрации ДТП в городе и области. Полное обновление получат около 60 магистральных улиц. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов. Для удобства горожан большую часть работ проведут ночью, не перекрывая полностью движение транспорта.

Объем дорожного фонда области в 2017 году составит около 9,2 млрд рублей. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, сумма «очень значительная для последних лет», поэтому ремонт дорог должен быть проведен «качественно и в срок».

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