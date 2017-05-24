Власти Калининграда пообещали убрать «шанхай» возле «Эпицентра» в течение двух недель

В течение двух недель в Калининграде должны убрать «шанхай» перед «Эпицентом». Об этом журналистам сообщил глава города Александр Ярошук в среду, 24 мая.

«Сейчас всё поубирают, вы увидите. В течение двух недель должны убрать», — сказал Ярошук.

Ранее глава города сообщал, что власти намерены проверить документы у всех предпринимателей, которые занимаются торговлей перед «Эпицентом». «Будем разбирать этот бардак. Узнаем, кому принадлежала земля, можно ли передавать её в субаренду. Устроили очередной рынок и шанхай», — возмущался Ярошук.

Он заверил, что проверки проведут и в других местах уличной торговли. В апреле в Калининграде снесли торговые палатки на центральных улицах. В частности, на Ленинском проспекте ликвидировали два павильона рядом с отремонтированными домами, два — возле остановки «Центр молодёжи» за эстакадным мостом и несколько объектов вблизи ТЦ «Плаза». Кроме того, демонтировали две палатки рядом со скульптурой «Борющиеся зубры» на проспекте Мира и торговую точку возле Северного вокзала.