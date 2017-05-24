Жильцам взорвавшегося в Волгограде дома возместят расходы за съем жилья

Жильцам обрушившегося в Волгограде дома возместят расходы за съем квартир — семьи получат выплаты в размере 15 000 — 20 000 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, размер выплат составит 15 000 рублей в месяц для жильцов однокомнатных квартир и 20 000 рублей для тех, кто ранее занимал двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Деньги будут выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области.

Стало также известно, что обладминистрация приняла постановления, регламентирующие предоставление жилищных сертификатов пострадавшим семьям.

Добавим, что 14 семей из обрушившегося дома уже забронировали квартиры в современных жилых комплексах Кировского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов Волгограда.