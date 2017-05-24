Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Матвиенко допустила наказание родителей за митингующих детей
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
ХК ЦСКА узнал имя нового главного тренера
КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
США скрывают «второй Чернобыль» под Вашингтоном – эксперт
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10В тени красоты
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
17:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

Жильцам взорвавшегося в Волгограде дома возместят расходы за съем жилья

Власти приняли нормативные акты для обеспечения пострадавших семей новыми квартирами.

Жильцам обрушившегося в Волгограде дома возместят расходы за съем квартир — семьи получат выплаты в размере 15 000 — 20 000 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, размер выплат составит 15 000 рублей в месяц для жильцов однокомнатных квартир и 20 000 рублей для тех, кто ранее занимал двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Деньги будут выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области.

Стало также известно, что обладминистрация приняла постановления, регламентирующие предоставление жилищных сертификатов пострадавшим семьям.

Добавим, что 14 семей из обрушившегося дома уже забронировали квартиры в современных жилых комплексах Кировского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов Волгограда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«На дом все равно не хватит». Почему семьи отказываются от материнского капитала?
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Telegram
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый «Пиканто» и других «малышей» Прямо сейчас редакторы «Авто Mail.Ru» Петр Баканов и Юрий Урюков обсуждают в прямом эфире новую премьеру в классе компактных автомобилей: Kia Picanto
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь