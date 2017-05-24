Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
«Он сгорел за 4,5 месяца»: актриса Чурсина о смерти Бурдонского
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
ХК ЦСКА узнал имя нового главного тренера
КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
США скрывают «второй Чернобыль» под Вашингтоном – эксперт
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
17:40 (мск), источник: Noi.md

Россельхознадзор готов расширить список молдавских импортеров

Россельхознадзор готов рассмотреть возможность расширения перечня молдавских компаний-экспортеров на рынок России.

Источник: Noi.md

Но при этом он выдвигает условия: после «получения и анализа информации о базовой системе контроля выполнения государственного запрета на ввоз в РФ семян растений и посадочного материала, генетическая программа которых была изменена с использованием методов генной инженерии, и которые содержат генно-инженерный материал».

Как передает сайт российского санитарного ведомства, об этом было заявлено на встрече с советниками президента РМ по экономическим вопросам Еленой Гореловой и в агропромышленной области Иваном Пержу. В переговорах с молдавской стороны также приняли участие председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Раду Мудряк и посол РМ в РФ Андрей Негуца, а с российской — представители правительства и Министерства сельского хозяйства.

Читайте также
Молдавское вино возвращается на рынок РФ

Пержу отметил, что цель визита в Россельхознадзор — «восстановление в полном формате торговых отношений с Россией, утратив которые, Молдова понесла убытки».

Он выразил заинтересованность в расширении перечня предприятий, которым разрешен доступ на российский рынок, поскольку сельское хозяйство — это «одна из ведущих отраслей экономики РМ, активно развиваемая и поддерживаемая государством».

«В последнее время у нас проведена модернизация производств и мест хранения растительной продукции, начато субсидирование предприятий полного цикла, выращивание новых сортов и культур, проведена реконструкция фитосанитарных лабораторий во всей стране», — сказал советник.

Глава Россельхознадзора Юлия Швабаускене напомнила, что российский рынок плодоовощной продукции для молдавских производителей был потерян в связи с многократными выявлениям﻿и товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям России.

«Ситуацию осложняло хаотичное формирование партий, не позволяющее отследить логистические пути и выяснить происхождение продукции. Зафиксированы попытки ввоза в РФ запрещенной польской растительной продукции под видом молдавской. Особую обеспокоенность вызвал факт подтверждения подлинности молдавских сертификатов на польскую продукцию Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов РМ, из-за чего мы были вынуждены прибегнуть к особой мере контроля, позволяющей осуществлять поставки в Россию продукции с предприятий, которые соответствуют международным и российским требованиям. Сформирован список из 125 компаний, безопасность поставок продукции которых гарантировало агентство», — сказала она.

В результате этой работы объемы экспорта плодовоовощной продукции стали стремительно расти и за первый квартал 2017 г. по данным таможенной статистики только яблок в Россию поставлено 60 тыс. тонн.

«В связи с таким увеличением Россельхознадзор трижды запрашивал у Молдовы детальную информацию об объемах и номенклатуре производства и поставок растительной продукции детально по каждому из предприятий, осуществляющему разрешенную коммерческую деятельность с Россией для исключения вероятности ввоза под видом молдавской запрещенной особыми экономическими мерами продукции, а также в целях содействия экспорту истинно молдавской продукции. Однако до настоящего момента предоставлены не были», — сказала Швабаускене.

Пержу пообещал взять этот вопрос под личный контроль, подчеркнув заинтересованность Молдовы в обеспечении прозрачного экспорта только с тех предприятий, которые производят безопасную и качественную продукцию.

Он разделил беспокойство «попытками реэкспорта запрещенной к ввозу в Россию продукции, отметив, что в настоящий момент проводится проверка в отношении официальных лиц, участвующих в мошеннических схемах».

В заключение стороны выразили удовлетворение состоявшимся конструктивным диалогом и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Telegram
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей
Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый «Пиканто» и других «малышей» Прямо сейчас редакторы «Авто Mail.Ru» Петр Баканов и Юрий Урюков обсуждают в прямом эфире новую премьеру в классе компактных автомобилей: Kia Picanto
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь