Россельхознадзор готов расширить список молдавских импортеров

Как передает сайт российского санитарного ведомства, об этом было заявлено на встрече с советниками президента РМ по экономическим вопросам Еленой Гореловой и в агропромышленной области Иваном Пержу. В переговорах с молдавской стороны также приняли участие председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Раду Мудряк и посол РМ в РФ Андрей Негуца, а с российской — представители правительства и Министерства сельского хозяйства.

Но при этом он выдвигает условия: после «получения и анализа информации о базовой системе контроля выполнения государственного запрета на ввоз в РФ семян растений и посадочного материала, генетическая программа которых была изменена с использованием методов генной инженерии, и которые содержат генно-инженерный материал».

Пержу отметил, что цель визита в Россельхознадзор — «восстановление в полном формате торговых отношений с Россией, утратив которые, Молдова понесла убытки».

Он выразил заинтересованность в расширении перечня предприятий, которым разрешен доступ на российский рынок, поскольку сельское хозяйство — это «одна из ведущих отраслей экономики РМ, активно развиваемая и поддерживаемая государством».

«В последнее время у нас проведена модернизация производств и мест хранения растительной продукции, начато субсидирование предприятий полного цикла, выращивание новых сортов и культур, проведена реконструкция фитосанитарных лабораторий во всей стране», — сказал советник.

Глава Россельхознадзора Юлия Швабаускене напомнила, что российский рынок плодоовощной продукции для молдавских производителей был потерян в связи с многократными выявлениям﻿и товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям России.

«Ситуацию осложняло хаотичное формирование партий, не позволяющее отследить логистические пути и выяснить происхождение продукции. Зафиксированы попытки ввоза в РФ запрещенной польской растительной продукции под видом молдавской. Особую обеспокоенность вызвал факт подтверждения подлинности молдавских сертификатов на польскую продукцию Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов РМ, из-за чего мы были вынуждены прибегнуть к особой мере контроля, позволяющей осуществлять поставки в Россию продукции с предприятий, которые соответствуют международным и российским требованиям. Сформирован список из 125 компаний, безопасность поставок продукции которых гарантировало агентство», — сказала она.

В результате этой работы объемы экспорта плодовоовощной продукции стали стремительно расти и за первый квартал 2017 г. по данным таможенной статистики только яблок в Россию поставлено 60 тыс. тонн.

«В связи с таким увеличением Россельхознадзор трижды запрашивал у Молдовы детальную информацию об объемах и номенклатуре производства и поставок растительной продукции детально по каждому из предприятий, осуществляющему разрешенную коммерческую деятельность с Россией для исключения вероятности ввоза под видом молдавской запрещенной особыми экономическими мерами продукции, а также в целях содействия экспорту истинно молдавской продукции. Однако до настоящего момента предоставлены не были», — сказала Швабаускене.

Пержу пообещал взять этот вопрос под личный контроль, подчеркнув заинтересованность Молдовы в обеспечении прозрачного экспорта только с тех предприятий, которые производят безопасную и качественную продукцию.

Он разделил беспокойство «попытками реэкспорта запрещенной к ввозу в Россию продукции, отметив, что в настоящий момент проводится проверка в отношении официальных лиц, участвующих в мошеннических схемах».

В заключение стороны выразили удовлетворение состоявшимся конструктивным диалогом и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.