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17:36 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦБ завершил массовую зачистку финансового рынка России

Процесс оздоровления финансовых рынков практически завершен. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что деятельность оставшихся банков и компаний соответствует российскому законодательству и нормам регулирования.

Источник: Reuters

Об этом в среду, 24 мая, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает агентство «Прайм».

«Рынок находится в приемлемом состоянии, и каких-то массовых историй, связанных с отзывом лицензий, не будет», — добавил Швецов. Он также заявил, что ратует за принятие Госдумой в весеннюю сессию закона о деловой репутации.

В январе зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет. Тогда он отметил, что есть и более оптимистичные оценки сроков.

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. За последние годы число банков в стране сократилось почти на треть.

Комментарии
3
вася полянский
ну вот блин всю романтику обос....!
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Сергей Саморуков
Сначала надо "подтянуть пояса " , потом потуже ... потом совсем туго и когда станет невмоготу , тогда и НАЧНЁТСЯ . А пока народ терпит ... традиция , однако .
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вася полянский
эх за живём... интересно когда счастье начнётся????)))))))))))
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