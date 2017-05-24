ЦБ завершил массовую зачистку финансового рынка России

Об этом в среду, 24 мая, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, передает агентство «Прайм».

«Рынок находится в приемлемом состоянии, и каких-то массовых историй, связанных с отзывом лицензий, не будет», — добавил Швецов. Он также заявил, что ратует за принятие Госдумой в весеннюю сессию закона о деловой репутации.

В январе зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет. Тогда он отметил, что есть и более оптимистичные оценки сроков.

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. За последние годы число банков в стране сократилось почти на треть.