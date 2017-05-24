Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Актер Миронов рассказал, о чем попросил Путина в Кремле
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
ХК ЦСКА узнал имя нового главного тренера
КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург»
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
США скрывают «второй Чернобыль» под Вашингтоном – эксперт
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
18:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде построят солнечную электростанцию

Под возведение объекта отдадут 21 га земли.

Фотоэлектрическую солнечную электростанцию построят в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, депутаты специально для строительства объекта изменили правила землепользования и застройки территории «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработки». Мощность солнечной электростанции составит 10 МВт. Объект будет возведен на территории площадью 21 га. Строительно-монтажные работы стартуют в июне и завершатся в сентябре 2017 года. Пуско-наладочные работы пройдут в октябре-декабре. Станция будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Добавим также, что строительством станции займется компания «Авелар Солар Технолоджи».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«На дом все равно не хватит». Почему семьи отказываются от материнского капитала?
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Telegram
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей
Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый «Пиканто» и других «малышей» Прямо сейчас редакторы «Авто Mail.Ru» Петр Баканов и Юрий Урюков обсуждают в прямом эфире новую премьеру в классе компактных автомобилей: Kia Picanto
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь