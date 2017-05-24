В Волгограде построят солнечную электростанцию

Фотоэлектрическую солнечную электростанцию построят в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, депутаты специально для строительства объекта изменили правила землепользования и застройки территории «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработки». Мощность солнечной электростанции составит 10 МВт. Объект будет возведен на территории площадью 21 га. Строительно-монтажные работы стартуют в июне и завершатся в сентябре 2017 года. Пуско-наладочные работы пройдут в октябре-декабре. Станция будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Добавим также, что строительством станции займется компания «Авелар Солар Технолоджи».