В Волгограде построят солнечную электростанцию
Под возведение объекта отдадут 21 га земли.
Под возведение объекта отдадут 21 га земли.
Фотоэлектрическую солнечную электростанцию построят в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, депутаты специально для строительства объекта изменили правила землепользования и застройки территории «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработки». Мощность солнечной электростанции составит 10 МВт. Объект будет возведен на территории площадью 21 га.
Добавим также, что строительством станции займется компания «Авелар Солар Технолоджи».