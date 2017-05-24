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18:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Прием платежей по обязательному медстрахованию начнется 1 июля

На первом этапе платежи будут вносить работодатели и индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мая — Sputnik. Государственные органы завершили подготовительную работу, необходимую для начала приема платежей в систему обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«На сегодня уже проведены работы с госкорпорацией “Правительство для граждан” и Национальным банком Республики Казахстан с тем, чтобы начать прием платежей в срок — с 1 июля 2017 года», — сообщила управляющий директор НАО «Фонд социального медицинского страхования» Забира Оразалиева на пресс-конференции, посвященной вопросам подготовки к старту приема платежей в систему ОСМС.

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Оразалиева напомнила, что парламент Казахстана сейчас рассматривает поправки в закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» (ОСМС), в котором существенно снижены ставки взносов и отчислений работодателей и индивидуальных предпринимателей.

«Максимальная ставка для работодателей снижена с 5% до 3%, для индивидуальных предпринимателей — с 7% до 5%. При этом для всех категорий плательщиков снижены ставки в стартовом периоде», — напомнила пояснила Оразалиева.

Директор департамента сферы услуг НПП «Атамекен» Жанна Оспанова сказала, что ставка отчислений работодателей с 1 июля 2017 года составит 1% от заработной платы работника, но не выше 15-кратного размера минимальной зарплаты.

Первые выплаты в ОСМС будут вносить работодатели и индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы. Размер платежей ИП фиксированный — 5% от 2 МЗП или 2445,9 тенге в условиях 2017 года. Государство с 1 января 2018 года будет оплачивать страховку за 14 социально уязвимых категорий граждан, по прогнозам, это составит около 10 миллионов человек.

«Основная задача, которая стоит сегодня перед министерством здравоохранения — это обеспечить равные условия частным и государственным поставщикам медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования для развития конкуренции с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи населению Казахстана», — сказал директор Департамента управления проектами Министерства здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев.

По его словам, с учетом принятых поправок, не только государственные, но и частные медицинские учреждения будут оказывать медицинские услуги на равных правах в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе медстрахования.

На первом этапе плательщик делает взнос через отделение любого банка второго уровня или «Казпочты», данные обрабатываются через терминал госкорпорации «Правительство для граждан» — проверяются корректность суммы, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество получателя. Затем, если все данные верны, средства направляются на счет Фонда социального медстрахования в Национальном банке Республики Казахстан, а данные о взносах и отчислениях — в налоговые органы. При введении неверных данных сумма возвращается на счет плательщика.

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